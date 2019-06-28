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Итальянский Милан исключили из еврокубков

14:22, 28 июня 2019
Футбол
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Милан не сыграет в Лиге Европы / фото: twitter.com/acmilan

Об этом сообщает Football Italia.

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"Милан" исключен из еврокубков на один сезон решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Поводом для отстранения стало нарушение клубом правил финансового фейр-плей.

Таким образом, место "Милана" в групповом этапе Лиги Европы займет "Рома" Паулу Фонсеки.

В то же время "Торино" получил возможность сыграть в еврокубках и готовится стартовать в ЛЕ со второго раунда квалификации.

Как сообщал УНИАН, ранее "Милан" объявил о назначении нового главного тренера.

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Теги: #Милан#Лига Европы#еврокубки