Итальянский Милан исключили из еврокубков

"Милан" не будет участвовать в розыгрыше Лиги Европы 2019-2020.

Итальянский "Милан" отстранен от участия в розыгрыше Лиги Европы 2019-2020. Об этом сообщает Football Italia. Читайте такжеМанчестер Сити грозит исключение из Лиги чемпионов на один сезон "Милан" исключен из еврокубков на один сезон решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Поводом для отстранения стало нарушение клубом правил финансового фейр-плей. Таким образом, место "Милана" в групповом этапе Лиги Европы займет "Рома" Паулу Фонсеки. В то же время "Торино" получил возможность сыграть в еврокубках и готовится стартовать в ЛЕ со второго раунда квалификации. Как сообщал УНИАН, ранее "Милан" объявил о назначении нового главного тренера.

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