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Милан объявил о назначении нового главного тренера

22:04, 19 июня 2019
Футбол
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Марко Джампаоло ранее возглавлял Сампдорию / фото: sampdoria.it

Об этом сообщил официальный сайт "Милана".

Контракт с Джампаоло подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

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По неофициальным данным, 51-летний тренер будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

Ранее Джампаоло на протяжении трех лет тренировал "Сампдорию", а до этого работал в "Эмполи".

Напомним, в предыдущем сезоне "Миланом" руководил Дженнаро Гаттузо, который покинул свой пост.

Напомним, ранее другой миланский клуб "Интер" назначил главным тренером Антонио Конте. Также сменили наставников и другие гранды итальянского футбола. Так, "Ювентус" возглавил Маурицио Сарри, а "Рому" - экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

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Теги: #Милан