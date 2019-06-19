Милан объявил о назначении нового главного тренера

Легендарный итальянский клуб возглавил Марко Джампаоло.

Итальянский "Милан" объявил о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера команды.

Об этом сообщил официальный сайт "Милана".

Контракт с Джампаоло подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Читайте такжеИтальянский топ-клуб нацелился на таланта Динамо

По неофициальным данным, 51-летний тренер будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

Ранее Джампаоло на протяжении трех лет тренировал "Сампдорию", а до этого работал в "Эмполи".

Напомним, в предыдущем сезоне "Миланом" руководил Дженнаро Гаттузо, который покинул свой пост.

Напомним, ранее другой миланский клуб "Интер" назначил главным тренером Антонио Конте. Также сменили наставников и другие гранды итальянского футбола. Так, "Ювентус" возглавил Маурицио Сарри, а "Рому" - экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.