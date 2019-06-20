Официально: Срна вернулся в Шахтер
11:41, 20 июня 2019Футбол
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Хорватский футболист войдет в тренерский штаб Луиша Каштру.
Дарио Срна выступал за Шахтер на протяжении 15 лет / фото: shakhtar.com
Хорватский защитник Дарио Срна вернулся в "Шахтер" и начнет тренерскую карьеру.
Об этом сообщил официальный сайт "горняков".
Хорват станет одним из ассистентов нового главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру.
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21 июня в рамках презентации нового главного тренера "горняков" Каштру, которая пройдет в Киеве, Срна также ответит на вопросы журналистов.
Таким образом, 21 июня Срна, по всей видимости, объявит о завершении карьеры футболиста.
Напомним, хорват выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы и является рекордсменом клуба по количеству матчей.
Как сообщал УНИАН, ранее 37-летний Срна попрощался с итальянским "Кальяри".
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