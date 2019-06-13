Соперник сборной Украины по отбору на Евро-2020 уволил главного тренера

Младен Крстаич уволен из сборной Сербии после разгромного поражения от Украины.

Младен Крстаич отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии по футболу.

Данное решение было принято в ходе экстренного заседания комитета Футбольного союза Сербии. Об этом сообщает официальный сайт ФСС.

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Кто станет новым главным тренером сербской сборной - пока не сообщается. В ФСС отметили, что этот вопрос будет решен позже.

45-летний Крстаич возглавлял сборную Сербии с 2017 года.

Напомним, 7 июня сборная Украины во Львове разгромила сербов со счетом 5:0.

В трех матчах отбора на Евро-2020 сборная Сербии под руководством Крстаича набрала 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы В.

Как сообщал УНИАН, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, за счет чего Украине удалось разгромить Сербию.