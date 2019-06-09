Украина - Люксембург: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко во второй раз в квалификации встретятся с Люксембургом.

В рамках четвертого тура квалификации на Евро-2020 сборная Украины во Львове будет принимать сборную Люксембурга.

Стартовый свисток на "Арене Львов" прозвучит в 21.45.

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Прямая трансляция матча Украина - Люксембург будет доступна на телеканале ТРК "Украина". Также встречу покажет телеканал "Футбол 1".

Сборные Украины и Люксембурга встретятся уже во второй раз в текущем отборочном турнире. На выезде подопечные Андрея Шевченко одержали победу со счетом 2:1 благодаря автоголу в концовке встречи.

Украина после трех матчей возглавляет группу В, набрав 7 очков. У Люксембурга - 4 очка и вторая строчка.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Люксембург планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд по "делу Жуниора Мораеса".