Люксембург планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд по "делу Мораеса"

Федерация футбола Люксембурга намерена до последнего оспаривать участие бразильского украинца в матче отбора на Евро-2020.

Федерация футбола Люксембурга обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если УЕФА не удовлетворит апелляцию по делу об участии нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса в матче отбора на Евро-2020.

Об этом заявил президент федерации Поль Филипп, которого цитирует tageblatt.lu.

"Такие планы есть, потому что CAS - нейтральный орган. Дело Жуниора Мораеса явно нарушает правила ФИФА. Мы можем доказать, что он не жил в Украине пять лет подряд и поэтому не имел права играть. Он жил в Китае месяцами, так что прервал проживание", - сказал Филипп.

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"Выступление украинцев было очень эмоциональным, поэтому УЕФА сослался на нормы законодательства по проживанию Швейцарии. Я надеюсь, что представитель ФИФА будет присутствовать на слушании в Ньоне 18 июня. Предыдущее решение создает прецедент", - добавил президент Федерации футбола Люксембурга.

Напомним, УЕФА не стал наказывать сборную Украины из-за натурализации Жуниора Мораеса. В УЕФА подтвердили правомерность выступления нападающего за "желто-синих" в матчах против Португалии и Люксембурга.

Как сообщал УНИАН, Мораес на данный момент, по официальной информации, не играет за сборную из-за травмы.