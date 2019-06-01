Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:2: онлайн финала Лиги чемпионов

В Мадриде определился победитель главного европейского турнира.

В финальном матче Лиги чемпионов 1 июня в Мадриде встречались английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

Лига чемпионов, финал

Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:2

Голы: Салах, 2 (с пенальти), Ориги, 87

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

Ливерпуль: Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

Онлайн-трансляция матча

"Ливерпуль" в шестой раз в истории стал победителем главного клубного турнира Европы.

90+5 - Все! "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и стал победителем Лиги чемпионов!

90+4 - Еще два сэйва Алиссона - теперь после ударов Сона и Кейна.

90+3 - Алиссон забирает мяч после удара Роуза.

90+2 - Кейн упал в штрафной "Ливерпуля". Арбитр не считает, что там было нарушение. Матип играл корпус в корпус.

90+1 - Пять минут добавлено ко второму тайму.

90 - Гомес вышел вместо Мане.

87 - ГООООЛ! "Ливерпуль" забивает второй гол! Ориги! После нескольких отскоков Матип отдал короткий пас на форварда, который из пределов штрафной точно пробил в дальний угол - 0:2!

85 - Эриксен решил со штрафного крутить в дальний угол - Алиссон отразил удар!

84 - Роуза сбили почти на линии у угла штрафной. Отличный шанс для "Тоттенхэма".

83 - Хендерсон поспешил с дальним ударом и отправил мяч в сторону от ворот.

82 - Замена у "шпор". Льоренте появился на поле вместо Алли.

80 - Опасно! Алиссон среагировал на дальний удар от Сона, отбив мяч в сторону, атака "Тоттенхэма" продолжилась, но Моура из хорошей позиции пробил слабо - мяч в руках у голкипера.

79 - Алли оказался на позиции центрфорварда, выиграл борьбу за подачу, но пробил выше цели.

76 - Сон убежал в штрафную "Ливерпуля", но ван Дейк догнал его и успел выбить мяч из-под ног.

74 - Замена. Дайер вместо Сиссоко будет играть.

73 - Алли пытался забросить мяч в дальний угол за шиворот Алиссону, но не удалось - вратарь все контролировал.

72 - Салах в предыдущем эпизоде продемонстрировал невероятную скорость на своем фланге.

71 - Мане после паса Салаха опередил Сиссоко, но слишком далеко отпустил от себя мяч в штрафной соперника.

69 - Момент у "Ливерпуля"! Милнер пробил метров с четырнадцати низом - мяч прокатился рядом со штангой. Льорис уже не спасал свою команду.

66 - Первая замена у "Тоттенхэма". Моура вышел вместо Уинкса.

62 - Вторую замену сделал Клопп. Вейналдум уступил место на поле Милнеру.

60 - Час игрового времени позади. Счет не меняется - 0:1.

59 - Замена состоялась у "Ливерпуля". Ориги вышел на поле вместо Фирмино.

58 - Вертонген после подачи углового пробил выше ворот.

55 - А теперь уже удар Алли из пределов штрафной заблокирован.

54 - Салах остался один в один с Вертонгеном в штрафной "шпор", решил не обыгрывать соперника, а бить и в итоге попал в бельгийца.

53 - Фабиньо пробил издали - мяч зацепил соперника, после чего достался Льорису.

47 - Кейн увидел в центре штрафной свободного Сона, но передача получилась немного неточной.

46 - Начался второй тайм!

45+2! Перерыв! "Ливерпуль" впереди благодаря голу Салаха с пенальти.

45+1 - Эриксен нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч улетел куда-то на трибуны.

42 - Не идут угловые у "Ливерпуля". Салах сейчас не перебил стоявшего к нему ближе всех защитника.

38 - Робертсон протащил мяч метров тридцать и пробил с левой - мяч летел под перекладину, но Льорис перевел его не угловой.

33 - "Тоттенхэм" долго был в позиционном нападении, пока все не завершилось передачей в аут от Уинкса.

29 - Штрафной заработал "Ливерпуль", но подача Александера-Арнольда получилась неудачной.

27 - 0:1 в середине первого тайма в Мадриде.

25 - Робертсон ладонью зацепил по лицу бежавшего сзади Уинкса. Арбитр не стал наказывать защитника карточкой.

24 - "Ливерпуль" забрал мяч и сейчас активно пытается грузить его в штрафную. Роуз не позволил Салаху замкнуть навес головой, а через минуту "красные" заработали угловой, разыграли его, но дальше подача не прошла.

22 - После дальнего удара Салаха мяч рикошетом улетел на угловой. И опять после подачи корнера Льорис выбил мяч кулаком.

20 - Сон имел шанс вырваться один на один, но не сумел обыграть Александера-Арнольда.

18 - Болельщица в одном купальнике выбежала на поле! Пришлось приостановить матч.

17 - Александер-Арнольд довольно опасно бил издали - мяч просвистел рядом со штангой.

15 - Довольно спокойно все на поле в последние несколько минут. "Тоттенхэм" держит мяч, но практически без продвижения вперед.

11 - Первый в матче корнер для "красных". Льорис вышел из ворот и кулаком выбил мяч после навеса.

10 - Сон прошел двоих соперников в штрафной "Ливерпуля", но Матип успел выбить мяч, после чего Сиссоко поспешно и неточно пробил с дистанции.

9 - После гола мячом владеет преимущественно "Тоттенхэм", но "Ливерпуль" уверенно обороняется.

6 - Первый в матче угловой заработали "шпоры". Но пробить после навеса "Тоттенхэму" не позволили. Ван Дейк выиграл верховую борьбу.

2 - ГООООЛ! "Ливерпуль" выходит вперед! Салах уверенно реализовал пенальти - 0:1!

1 - Пенальти в ворота "Тоттенхэма" на 24-й секунде матча! После передачи Мане мяч в штрафной попал в руку Сиссоко!

1 - Стартовый свисток! Финал начался!

Минута молчания перед финалом в память о погибшем в ДТП Хосе Антонио Рейесе.

Предматчевые фото команд. "Тоттенхэм" - в полном составе.

Команды вышли на поле, а в это время гимн ЛЧ исполняет украинский струнный квартет Asturia.

Церемония открытия финала подошла к концу, а команды готовятся выйти на поле.

Группа "Imagine Dragons" начала свое выступление на "Метрополитано".

Фанаты уже заполнили стадион и уже поддерживать своих.

У "Ливерпуля" с первых минут на поле появится Роберто Фирмино, выход которого в основе был под вопросом.

Гарри Кейн успел восстановиться после травмы и все-таки выйдет в старте "Тоттенхэма". Успел ли он набрать форму?

Команды уже вовсю разминаются.

Составы:

Интересно, что обе команды в текущем розыгрыше ЛЧ проиграли по четыре раза. Это антирекорд турнира для победителя, кто бы им ни стал сегодня.

Трофей уже на арене.

Финал ЛЧ начнется с минуты молчания в память об испанском футболисте Хосе Антонио Рейесе, который погиб в ДТП.

Лучшие бомбардиры команд в текущем розыгрыше ЛЧ:

Стадион "Метрополитано" в Мадриде, на котором пройдет финал, выглядит вот так. Эта арена является домашней для "Атлетико".

Как "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" играли в последних матчах перед финалом:

Звезды футбола перед финалом сделали свои прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль. Роналдо поставил на победу "Ливерпуля" со счетом 3:1, Алессандро Дель Пьеро на ничью 4:4, а Роберто Карлос на победу "красных" со счетом 3:2.

Фотогалерея, как команды готовились к финалу ЛЧ:

"Тоттенхэм" впервые сыграет в финале главного клубного турнира Европы. "Ливерпуль" может выиграть шестой титул в истории (с учетом Кубка европейских чемпионов). Трижды "красные" проигрывали в финалах.

Тоттенхэм - Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

На пути к финалу в плей-офф ЛЧ "Тоттенхэм" прошел "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс". "Ливерпуль" выбил из борьбы "Баварию", "Порту" и "Барселону".

Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов