Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:2: онлайн финала Лиги чемпионов
В финальном матче Лиги чемпионов 1 июня в Мадриде встречались английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль.
Лига чемпионов, финал
Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:2
Голы: Салах, 2 (с пенальти), Ориги, 87
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.
Ливерпуль: Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).
Онлайн-трансляция матча
"Ливерпуль" в шестой раз в истории стал победителем главного клубного турнира Европы.
90+5 - Все! "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и стал победителем Лиги чемпионов!
90+4 - Еще два сэйва Алиссона - теперь после ударов Сона и Кейна.
90+3 - Алиссон забирает мяч после удара Роуза.
90+2 - Кейн упал в штрафной "Ливерпуля". Арбитр не считает, что там было нарушение. Матип играл корпус в корпус.
90+1 - Пять минут добавлено ко второму тайму.
90 - Гомес вышел вместо Мане.
87 - ГООООЛ! "Ливерпуль" забивает второй гол! Ориги! После нескольких отскоков Матип отдал короткий пас на форварда, который из пределов штрафной точно пробил в дальний угол - 0:2!
85 - Эриксен решил со штрафного крутить в дальний угол - Алиссон отразил удар!
84 - Роуза сбили почти на линии у угла штрафной. Отличный шанс для "Тоттенхэма".
83 - Хендерсон поспешил с дальним ударом и отправил мяч в сторону от ворот.
82 - Замена у "шпор". Льоренте появился на поле вместо Алли.
80 - Опасно! Алиссон среагировал на дальний удар от Сона, отбив мяч в сторону, атака "Тоттенхэма" продолжилась, но Моура из хорошей позиции пробил слабо - мяч в руках у голкипера.
79 - Алли оказался на позиции центрфорварда, выиграл борьбу за подачу, но пробил выше цели.
76 - Сон убежал в штрафную "Ливерпуля", но ван Дейк догнал его и успел выбить мяч из-под ног.
74 - Замена. Дайер вместо Сиссоко будет играть.
73 - Алли пытался забросить мяч в дальний угол за шиворот Алиссону, но не удалось - вратарь все контролировал.
72 - Салах в предыдущем эпизоде продемонстрировал невероятную скорость на своем фланге.
71 - Мане после паса Салаха опередил Сиссоко, но слишком далеко отпустил от себя мяч в штрафной соперника.
69 - Момент у "Ливерпуля"! Милнер пробил метров с четырнадцати низом - мяч прокатился рядом со штангой. Льорис уже не спасал свою команду.
66 - Первая замена у "Тоттенхэма". Моура вышел вместо Уинкса.
62 - Вторую замену сделал Клопп. Вейналдум уступил место на поле Милнеру.
60 - Час игрового времени позади. Счет не меняется - 0:1.
59 - Замена состоялась у "Ливерпуля". Ориги вышел на поле вместо Фирмино.
58 - Вертонген после подачи углового пробил выше ворот.
55 - А теперь уже удар Алли из пределов штрафной заблокирован.
54 - Салах остался один в один с Вертонгеном в штрафной "шпор", решил не обыгрывать соперника, а бить и в итоге попал в бельгийца.
53 - Фабиньо пробил издали - мяч зацепил соперника, после чего достался Льорису.
47 - Кейн увидел в центре штрафной свободного Сона, но передача получилась немного неточной.
46 - Начался второй тайм!
45+2! Перерыв! "Ливерпуль" впереди благодаря голу Салаха с пенальти.
45+1 - Эриксен нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч улетел куда-то на трибуны.
42 - Не идут угловые у "Ливерпуля". Салах сейчас не перебил стоявшего к нему ближе всех защитника.
38 - Робертсон протащил мяч метров тридцать и пробил с левой - мяч летел под перекладину, но Льорис перевел его не угловой.
33 - "Тоттенхэм" долго был в позиционном нападении, пока все не завершилось передачей в аут от Уинкса.
29 - Штрафной заработал "Ливерпуль", но подача Александера-Арнольда получилась неудачной.
27 - 0:1 в середине первого тайма в Мадриде.
25 - Робертсон ладонью зацепил по лицу бежавшего сзади Уинкса. Арбитр не стал наказывать защитника карточкой.
24 - "Ливерпуль" забрал мяч и сейчас активно пытается грузить его в штрафную. Роуз не позволил Салаху замкнуть навес головой, а через минуту "красные" заработали угловой, разыграли его, но дальше подача не прошла.
22 - После дальнего удара Салаха мяч рикошетом улетел на угловой. И опять после подачи корнера Льорис выбил мяч кулаком.
20 - Сон имел шанс вырваться один на один, но не сумел обыграть Александера-Арнольда.
18 - Болельщица в одном купальнике выбежала на поле! Пришлось приостановить матч.
17 - Александер-Арнольд довольно опасно бил издали - мяч просвистел рядом со штангой.
15 - Довольно спокойно все на поле в последние несколько минут. "Тоттенхэм" держит мяч, но практически без продвижения вперед.
11 - Первый в матче корнер для "красных". Льорис вышел из ворот и кулаком выбил мяч после навеса.
10 - Сон прошел двоих соперников в штрафной "Ливерпуля", но Матип успел выбить мяч, после чего Сиссоко поспешно и неточно пробил с дистанции.
9 - После гола мячом владеет преимущественно "Тоттенхэм", но "Ливерпуль" уверенно обороняется.
6 - Первый в матче угловой заработали "шпоры". Но пробить после навеса "Тоттенхэму" не позволили. Ван Дейк выиграл верховую борьбу.
2 - ГООООЛ! "Ливерпуль" выходит вперед! Салах уверенно реализовал пенальти - 0:1!
1 - Пенальти в ворота "Тоттенхэма" на 24-й секунде матча! После передачи Мане мяч в штрафной попал в руку Сиссоко!
1 - Стартовый свисток! Финал начался!
Минута молчания перед финалом в память о погибшем в ДТП Хосе Антонио Рейесе.
Предматчевые фото команд. "Тоттенхэм" - в полном составе.
Команды вышли на поле, а в это время гимн ЛЧ исполняет украинский струнный квартет Asturia.
Церемония открытия финала подошла к концу, а команды готовятся выйти на поле.
Группа "Imagine Dragons" начала свое выступление на "Метрополитано".
Фанаты уже заполнили стадион и уже поддерживать своих.
У "Ливерпуля" с первых минут на поле появится Роберто Фирмино, выход которого в основе был под вопросом.
Гарри Кейн успел восстановиться после травмы и все-таки выйдет в старте "Тоттенхэма". Успел ли он набрать форму?
Команды уже вовсю разминаются.
Составы:
Интересно, что обе команды в текущем розыгрыше ЛЧ проиграли по четыре раза. Это антирекорд турнира для победителя, кто бы им ни стал сегодня.
Трофей уже на арене.
Финал ЛЧ начнется с минуты молчания в память об испанском футболисте Хосе Антонио Рейесе, который погиб в ДТП.
Лучшие бомбардиры команд в текущем розыгрыше ЛЧ:
Стадион "Метрополитано" в Мадриде, на котором пройдет финал, выглядит вот так. Эта арена является домашней для "Атлетико".
Как "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" играли в последних матчах перед финалом:
Звезды футбола перед финалом сделали свои прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль. Роналдо поставил на победу "Ливерпуля" со счетом 3:1, Алессандро Дель Пьеро на ничью 4:4, а Роберто Карлос на победу "красных" со счетом 3:2.
Фотогалерея, как команды готовились к финалу ЛЧ:
"Тоттенхэм" впервые сыграет в финале главного клубного турнира Европы. "Ливерпуль" может выиграть шестой титул в истории (с учетом Кубка европейских чемпионов). Трижды "красные" проигрывали в финалах.
Тоттенхэм - Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
На пути к финалу в плей-офф ЛЧ "Тоттенхэм" прошел "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс". "Ливерпуль" выбил из борьбы "Баварию", "Порту" и "Барселону".
Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов