Знаменитый испанский футболист Рейес погиб в ДТП

Экс-полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в 35 лет.

Бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в 35-летнем возрасте.

Об этом в Twitter сообщила "Севилья", воспитанником которой является Рейес.

"Наш любимый футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром", - говорится в заявлении клуба.

Детали трагедии пока не сообщаются.

Рейес дебютировал в составе "Севильи" в 16 лет, после чего выступал за "Арсенал", "Реал", "Атлетико", еще раз "Севилью", "Эспаньол", "Кордобу" и "Эстремадуру".

В составе "Атлетико" и "Севильи" полузащитник в общей сложности пять раз выигрывал Лигу Европы, а с "Арсеналом" становился чемпионом Англии.

В составе сборной Испании Рейес провел 21 матч, в которых забил 4 гола.

УНИАН ранее также сообщал о том, что ушел из жизни трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда.