Тоттенхэм - Ливерпуль: прогнозы звезд футбола на финал Лиги чемпионов

Стивен Джеррард, Роналдо, Алессандро Дель Пьеро и другие легенды попытались спрогнозировать результат финального матча.

Звезды футбола сделали свои прогнозы на финал Лиги чемпионов, в котором 1 июня встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард: "Сложно делать прогноз на такой матч. Но если обе команды сыграют на абсолютном максимуме, то "Ливерпуль" окажется чуть-чуть сильнее".

Бывший тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп: "Обе команды настолько сильны в атаке, что ничью 0:0 мы точно не увидим. Трудно выбрать победителя. Не удивлюсь, если будет дополнительное время".

Испанский тренер Рафаэль Бенитес: "Все полагают, что "Ливерпуль" будет сильнее и победит, основываясь на чемпионате Англии. Но "Тоттенхэм" - хорошая команда. Сбалансированная в защите, сильная в полузащите, опасная в атаке. Почеттино наладил командную игру. Я не вижу фаворита в финале".

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Экс-нападающий "Реала" и "Ливерпуля" Фернандо Морьентес: "Ставлю на "Ливерпуль". Он опытнее и до самого конца бился с "Сити" за титул в Англии. Вряд ли будет дополнительное время или пенальти. Обе команды много забивают и играют "первым номером".

Экс-хавбек "Тоттенхэма" Даррен Андертон: "Думаю, победят "шпоры". Все давление сейчас на "Ливерпуль", это на руку "Тоттенхэму". После такой невероятной кампании в Лиге чемпионов я ставлю на него. "Ливерпуль" считают фаворитом по очевидным причинам, но я уже вижу на кубке слово "Тоттенхэм".

Также звезды футбола попытались спрогнозировать точный счет.

Экс-игрок сборной Хорватии Давор Шукер поставил на победу "Ливерпуля" со счетом 2:1, бывший форвард сборной Бразилии Роналдо - на победу "красных" со счетом 3:1, экс-нападающий итальянской сборной Алессандро Дель Пьеро - на ничью 4:4 и победу "Ливерпуля" по пенальти, бразильские легенды Роберто Карлос и Кафу - на триумф мерсисайдцев со счетом 3:2, а аргентинский нападающий Диего Милито - на победу "шпор" со счетом 2:1.

УНИАН также опубликовал прогноз букмекеров на финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".