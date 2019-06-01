Финал Лиги чемпионов: анонс матча Тоттенхэм - Ливерпуль

Кто выиграет битву за главный клубный трофей Европы?

1 июня в Мадриде пройдет финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Английские клубы выйдут на поле стадиона "Метрополитано".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 22.00.

Путь к финалу

Обе команды с трудом вышли в плей-офф Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" занял второе место в одной группе с "Барселоной", "Интером" и ПСВ, опередив итальянский клуб лишь за счет преимущества в личных встречах, а точнее - выездного гола. "Ливерпуль" стал вторым в группе с ПСЖ, "Наполи" и "Црвеной Звездой". "Красные" обошли неаполитанцев лишь благодаря большему количеству голов, забитых на групповой стадии.

В плей-офф "шпоры" прошли "Боруссию" (3:0, 1:0), "Манчестер Сити" (1:0, 3:4) и "Аякс" (0:1, 3:2). "Ливерпуль" выбил из борьбы "Баварию" (0:0, 3:1), "Порту" (2:0, 4:1) и "Барселону" (0:3, 4:0).

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Участие в финалах ЛЧ

"Тоттенхэм" дебютирует в финалах главного клубного турнира Европы. В то же время "Ливерпуль" уже в четвертый раз будет играть в финале Лиги чемпионов (побеждали "красные" в 2005 году, а проигрывали в 2007 и 2018 годах). Кроме того, мерсисайдцы четыре раза выигрывали Кубок европейских чемпионов и еще один раз играли в финале турнира-предшественника ЛЧ.

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История противостояний

В текущем сезоне "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" дважды играли друг против друга в АПЛ. Оба матча завершились победами команды Юргена Клоппа со счетом 2:1.

Всего же команды провели друг против друга 170 матчей. На счету "шпор" 48 побед, у мерсисайдцев - 70, еще 43 матча завершились вничью.

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Травмированные

У "Ливерпуля" из-за травмы точно не выйдет на поле Наби Кейта. Кроме того, под вопросом находится участие в игре Роберто Фирмино. У "Тоттенхэма" под вопросом выход на поле главного бомбардира команды Гарри Кейна.

Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон, Кейн

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

Слова перед матчем

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино:

"Ливерпуль" - отличная команда. Думаю, наряду с "Манчестер Сити" это лучшая команда Англии. Они до последнего сражались за титул в АПЛ и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов. Это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера... Для нас в финале важна только победа. Мы хотим войти в историю футбола. Мы очень хорошо знаем, что нужно делать. Для нас самое главное - чувствовать себя свободно".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"В финале встречаются две классные команды. Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе. У него уже были талантливые игроки, когда он начинал с ними работать. Но за последние годы они добились колоссального прогресса. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но в наших личных встречах оба раза счет был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд".

Арбитр

Судить встречу будет словенский рефери Дамир Скомина.