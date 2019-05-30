Сборная Украины благодаря дублю Яремчука обыграла в спарринге Днепр-1 (фото, видео)

Контрольная игра состоялась в рамках подготовки команды Андрея Шевченко к официальным матчам.

Сборная Украины по футболу провела в Харькове контрольную игру, соперником в которой был победитель Первой лиги - "Днепр-1".

Тренерский штаб главной команды страны под руководством Андрея Шевченко использовал в матче в основном игроков, выступающих в иностранных клубах, разбавив их молодыми исполнителями - футболистами молодежной сборной Украины (U-21). Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы, в матче участия не принимал.

Спарринг завершился минимальной победой сборной Украины со счетом 2:1. На 14-й минуте Яремчук открыл счет, сыграв на добивании после удара Шведа. Во втором тайме, на 57-й минуте снова сработала связка Швед - Яремчук, после чего форвард "Гента" оформил дубль. В конце матча игроки "Днепра-1" размочили счет - Панасенко отличился после розыгрыша углового.

Україна - СК «Днепр-1» - 2:1

Украина: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк (77, Милованов, молодежная сборная), Малиновский (46, Козак, молодежная сборная, Зинченко, Безус, Коноплянка, Швед, Яремчук.

Голы: Яремчук (14, 57) — Панасенко (82).

Напомним, сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2020. 7 июня "сине-желтые" сыграют с Сербией, а 10-го числа примут Люксембург. Обе игры состоятся во Львове.