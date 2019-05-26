Динамо одержало волевую победу над Львовом (видео)

Киевляне уступали, но вырвали победу в концовке матча.

В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" в Киеве принимало "Львов" и одержало волевую победу со счетом 2:1.

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"Динамо", которое на этом матче представило новую форму, пропустило уже на 17-й минуте, а переломить ход встречи сумело в концовке. На 78-й минуте Артем Беседин счет сравнял, забив свой первый гол после травмы, а через четыре минуты Никита Бурда принес киевлянам три очка.

"Динамо", которое уже точно финиширует в УПЛ на втором месте, после этого матча набрало 69 очков. У "Львова" - 34 очка, команда завершит сезон на шестой позиции.

"Динамо" - "Львов" - 2:1

Голы: Беседин, 78, Бурда, 84 - Алваро, 17.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Алибеков, Сидклей (Миколенко, 28), Смирный (Сидорчук, 46), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 64), Де Пена, Русин, Беседин.

"Львов": Бандура, Парамонов (Липе, 48), Адамюк, Насонов, Приймак, Борзенко, Мартан, Шина (Кадина, 80), Педро, Альваро, Бруно.

УНИАН также сообщал о результатах матчей 31-го тура УПЛ, которые состоялись 25 мая.