Черноморец одержал важную победу в Полтаве, Олимпик вырвал ничью с Карпатами (все результаты матчей УПЛ)

Одесский клуб покинул последнюю строчку в таблице, а вниз опустился киевский "Арсенал", который проиграл черниговской "Десне".

В субботу состоялись три поединка украинской Премьер-лиги среди команд нижней шестерки. Они проходили одновременно.

«Карпаты» сыграли вничью с «Олимпиком» - 3:3, при этом донецкая команда сумела отыграть два мяча в самом конце, в последние 10 минут встречи. «Ворскла» на своем поле проиграла «Черноморцу» - 1:2. «Десна» дома обыграла «Арсенал-Киев» - 1:0.

Победа в Полтаве позволила "Черноморцу" уйти с последнего места в таблице. По итогам тура "Арсенал-Киев" опустился на дно таблицы, проигрывая 2 очка одесситам.

Карпаты – Олимпик - 3:3

Голы: 0:1 – 2 Диэйе, 1:1 – 15 Онгла, 2:1 – 75 Мякушко, 3:1 – 77, пенальти Мякушко,3:2 – 83 Гай, 3:3 – 89 Диэйе.

Карпаты: Кучинский, Мирошниченко, Мехремич, Ковтун, Онгла, Мякушко, Клец, Гуцуляк (Дебелко, 90), Нестеров, Понде, Ди Франко (Толочко, 88).

Олимпик: Крынский, Цимбалюк, Гришко, Клименчук (Пасич, 46), Гай, Вантух, Политыло (Дегтярев, 79), Ксенз, Кравчук (Валеев, 53), Диэйе, Тейшейра.

Ворскла – Черноморец 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 26 Коваль, 1:1 – 55 Коломоец, 1:2 – 63 Танчик.

Ворскла: Ткаченко, Мартыненко, Сапай, Пердута, Габелок (Кобахидзе, 90), Чеснаков, Ребенок (Артур, 46), Скляр, Петрович, Васин, Николас Карека(Коломоец, 46).

Черноморец: Литовченко, Рыжук, Норенков (Трубочкин, 72), Голиков, Вильхьяльмссон (Чорний, 65), Бабенко, Гошкодеря, Танчик, Хамелюк, Аржанов, Коваль (Павлов, 78).

Удаление: Чеснаков (68).

Десна – Арсенал-Киев - 1:0

Гол: 1:0 – 31 Богданов.

Десна: Паст, Фаворов, Имереков, Немчанинов, Огиря, Богданов, Картушов, Фаворов (Belych, 90), Мостовой, Волков (Старенький, 78), Филиппов(Безбородько, 83).

Арсенал-Киев: Пидкивка, Дубинчак, Башлай, Вакуленко, Домбровский, Калитвинцев, Танковский, Кадимян (Мудрик, 46), Ориховский (Липартия, 35), Жичиков, Мисси-Мезу (Ковпак, 46).