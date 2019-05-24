Молодежная сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате мира с победы над США

Подопечные Александра Петракова обыграли американцев со счетом 2:1.

Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) стартовала с победы на чемпионате мира по футболу, который проходит в Польше.

В городе Бельско-Бяла завершился поединок украинской "молодежки" со сверстниками - молодежной сборной США, в котором подопечные Александра Петракова одержали победу со счетом 2:1.

Украинцы открыли счет на 26-й минуте в результате быстрой контратаки с участием игроков киевского "Динамо" - Цитаишвили вывел Булецу один на один с вратарем сборной США, и игрок "сине-желтых" сполна использовал шанс.

Читайте такжеМолодежная сборная Украины по футболу (U-20) сегодня стартует на чемпионате мира

Соперники "сине-желтых" быстро сравняли счет - Сервания в одно касание расстрелял ворота, которые защищал Лунин.

Решающий эпизод случился в начале второго тайма: Попов замкнул головой подачу от того же Булецы со штрафного. 2:1. До конца встречи счет не поменялся.

Таким образом, сборная Украины одерживает первую победу на турнире.

В матче сборных Нигерии и Катара - других соперников Украины по группе - победу со счетом 4:0 одержали нигерийцы.

Украина (U-20) – США (U-20) - 2:1

Голы: 1:0 – 26 Булеца, 1:1 – 32 Сервания, 2:1 – 51 Попов.

Украина U-20: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Булеца (Устименко, 75), Корниенко, Мусолитин, Хахлев, Цитаишвили (Кащук, 78), Супряга.

США U-20: Скотт, Ричардс, Дест, Глостер (Реал, 69), Деркин, Сервания (Сото, 66), Помикал, Кейта, Мендез, Веа, Конрад (Ренникс, 84).