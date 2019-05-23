"Никто пальцем не пошевелил": тренер Шахтера раскритиковал "ответственных за украинский футбол"

Паулу Фонсека недоволен пустыми стадионами, а также отсутствием положительных изменений в украинском футболе.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека выразил свое недовольство тем, что на футбол в Украине приходит мало болельщиков.

Португальского специалиста цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Жаль, что на стадионах в Украине не всегда царит такая атмосфера, как в матче против "Динамо". Жаль, что они не заполняются таким количеством людей, которым должны заполняться. Не знаю, правильно или нет, но население Украины - 40–44 миллиона. Люди любят футбол, что доказал и этот вечер", - сказал Фонсека.

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"Полагаю, те, кто ответственен за футбол в стране, должны продумать данный момент по болельщикам. Почему люди не ходят на стадионы? Думаю, очень многие вещи не делаются, хотя должны, чтобы на футбол приходило больше болельщиков. Потому что футбол красив, только если арены заполнены, если есть зрители. Об этом нужно думать", - добавил португальский тренер.

Фонсека также подчеркнул, что за те три года, которые он провел в Украине, не видел в нашем футболе положительных изменений:

"Честно говоря, эти ответственные люди никогда меня не спрашивали, что же нужно сделать. Если они спросят, я им скажу, что думаю. Нужно обязательно сделать очень и очень многое! Сто процентов, это не цена билетов. Когда сидишь на диване и ничего не делаешь, сложно создать какой-то привлекательный продукт для людей. За эти три года я не видел, чтобы кто-то хотя бы пошевелил пальцем, дабы изменить что-то в украинском футболе".

УНИАН также сообщал о том, что Фонсека останется в "Шахтере" на следующий сезон.