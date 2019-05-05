Олимпик и Ворскла сыграли вничью в матче 27-го тура УПЛ
16:17, 05 мая 2019Футбол
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В конце игры полтавская команда осталась в меньшинстве.
"Олимпик" - "Ворскла" - 1:1 / ua-football.com
В матче 27-го тура чемпионата Украина "Олимпик" на своем поле сыграл вничью с "Ворсклой". Поединок завершился вничью - 1:1.
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Гости открыли счет в матче в конце первого тайма, когда точным ударом отличился Владимир Чеснаков. "Олимпик" после перерыва ответил голом Геннадия Пасича.
В конце игры полтавчане остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Евгений Мартыненко.
После этого матча "Ворскла" осталась на втором месте в группе вылета. У команды 34 очка. У "Олимпика" третье место в этой группе и 28 пунктов.
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