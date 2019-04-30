Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире стоимостью 11 миллионов евро (фото)

Модель бренда Bugatti создана в единственном экземпляре.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию авто. Его новым приобретением стал Bugatti La Voiture Noire.

Модель бренда Bugatti, которая была представлена в марте этого года на автосалоне в Женеве, уже назвали самой дорогой машиной в мире. Ее стоимость 11 миллионов евро. Мощность двигателя автомобиля составляет 1500 лошадиных сил, а скорость машины достигает 420 км/ч.

В "Бугатти" создали всего одну такую машину, а ее единственным владельцем, как сообщается, стал Роналду, сообщает Sky Sports.

Правда, получить машину Роналду сможет не раньше 2021 года, пока инженеры не завершат все испытательные работы на автомобиле.

Как сообщал УНИАН ранее, юбилейный гол Роналду принес туринскому "Ювентусу" ничью в матче с миланским "Интером" в Серии А.