Юбилейный гол Роналду принес Ювентусу ничью в матче с Интером (видео)

"Интер" и "Ювентус" не определили победителя в матче 34-го тура чемпионата Италии.

В рамках 34-го тура Серии А "Интер" в Милане принимал "Ювентус", который приехал на этот матч уже в статусе чемпиона. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Уже на 7-й минуте хозяева вышли вперед - ударом из-за пределов штрафной отличился Раджа Наингголан. "Ювентус" отыгрался на 62-й минуте - Криштиану Роналду, получив пас пяткой от Миралема Пьянича, точно пробил в нижний угол.

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Отметим, что для Роналду этот гол стал юбилейным - португалец отличился в 600-й раз в карьере на клубном уровне.

"Интер" набрал 62 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии третье место. У "Ювентуса" - 88 очков.

"Интер" - "Ювентус" - 1:1

Голы: Наингголан, 7 - Роналду, 62

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриниар, Асамоа, Весино, Брозович, Политано (Жоау Мариу, 80), Наингголан (Валеро, 74), Перишич, Икарди (Мартинес, 82)

"Ювентус": Щесны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро (Спинаццола, 49), Джан, Пьянич, Матюиди (Кин, 60), Куадрадо, Роналду, Бернардески (Бернардески, 86)

УНИАН также сообщал о том, что Роналду требует, чтобы "Ювентус" назначил главным тренером Пепа Гвардиолу.