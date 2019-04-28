Динамо победило во Львове, несмотря на два удаления

Киевляне провели большую часть матча в меньшинстве, но сумели взять три очка.

В матче 26-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" во Львове играло против местного ФК "Львов".

В сложнейшем матче киевляне одержали победу со счетом 1:0.

Уже на 19-й минуте матча "Динамо" осталось в меньшинстве - прямую красную карточку за фол последней надежды получил Никита Бурда.

Читайте такжеЗаря одержала важную победу над Александрией в УПЛ

Тем не менее, через пять минут киевляне вышли вперед - счет в матче открыл Виталий Буяльский, который перебросил вратаря после паса Виктора Цыганкова. Возможно, у полузащитника "Динамо" был небольшой офсайд, но арбитры взятие ворот засчитали.

На 76-й минуте матча "Динамо" осталось вдевятером - прямую красную карточку получил Томаш Кендзера, который ударил головой бразильца Педро. Однако киевляне смогли удержать перевес в счете.

Отметим, что по ходу матча "Львов" нанес одиннадцать ударов в створ, тогда как "Динамо" - только два удара.

После этой победы "Динамо" набрало 67 очков и сохраняет второе место в таблице УПЛ. От "Шахтера" киевляне отстают на 7 очков. У "Львова" осталось 30 очков, команда занимает шестую позицию.

ФК "Львов" - "Динамо" - 0:1

Гол: Буяльский, 24

ФК "Львов": Сарнавский, Висенте (Пернамбуко, 77), Адамюк, Борзенко, Воронин, Мартан (Кадина, 46), Сабино, Липе, Алваро (Шина, 69), Педро, Бруно

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский (Сидклей, 89), Де Пена, Русин (Шабанов, 46)

Удаления: Бурда, 19, Кендзера, 75

Как сообщал УНИАН, в 26-м туре УПЛ "Шахтер" минимально обыграл "Мариуполь".