Шахтер не забил два пенальти, но выиграл в Мариуполе

Лидер чемпионата Украины одержал выездную победу в 26-м туре.

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги лидер турнира "Шахтер" играл в Мариуполе. "Горняки" одержали минимальную победу.

На 12-й минуте счет в матче открыл Веллингтон Нем, который замкнул передачу Сергея Болбата. Этот мяч остался единственным в матче.

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По ходу поединка "Шахтер" не реализовал два пенальти. На 23-й минуте Жуниор Мораес пробил мимо ворот, не забив с "точки" во втором матче кряду. На 48-й минуте "Мариуполь" остался в меньшинстве - Павел Полегенько сбил Мораеса в собственной штрафной, за что получил красную карточку. Однако Алан Патрик с пенальти не сумел переиграть голкипера.

После этой победы "горняки" набрали 67 очков и продолжают лидировать в УПЛ. У "Мариуполя" - 33 очка и пятое место.

"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Нем, 12.

"Мариуполь": Гальчук, Полегенько, Дава, Яворский, Демири (Билоконь, 63), Тищенко, Мишнев, Горбунов, Путря (Литовченко, 69), Фомин, Вакула (Проданов, 85).

"Шахтер": Шевченко, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Антонио, Патрик (Фернандо, 63), Нем (Тете, 90+2), Коваленко, Соломон (Кайоде, 80), Мораес.

Удаление: Полегенько, 48.

На 24-ой минуте Мораес не реализовал пенальти (мимо).

На 51-ой минуте Алан Патрик не реалізував пенальти (вратарь).

Как сообщал УНИАН, ранее в 26-м туре УПЛ "Олимпик" обыграл "Карпаты".