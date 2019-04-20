Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм и вернулся в лидеры Премьер-лиги

Все решил гол 18-летнего резервиста "Горожан" Фила Фодена уже на 5-й минуте.

В английской Премьер-лиге завершился центральный матч 35-го тура, в котором «Манчестер Сити» принимал «Тоттенхэм». Встреча состоялась на домашней арене "Сити" - стадионе "Этихад" - и завершилась со счётом 1:0 в пользу "Горожан".

На 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден после паса Серхио Агуэро. Для 18-летнего Фодена этот гол стал дебютным в играх английской Премьер-лиги.

Отметим, что все 90 минут в футболке "Ман Сити" провел украинский защитник Александр Зинченко, который вернулся в строй после травмы.

Таким образом, «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 10 матчей.

«Манчестер Сити» набрал 86 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль», у которого на 1 очко меньше. «Тоттенхэм» (67 очков) - на 3-м месте в таблице.