"Не в обиду": экс-игрок сборной Украины дал неожиданный прогноз на матч Динамо - Шахтер (видео)

Экс-динамовец Алиев не верит в успех своего бывшего клуба.

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев не верит в успех киевлян в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против "Шахтера".

Об этом Алиев сказал в комментарии для YouTube-канала FootballHub.

Пытаясь спрогнозировать результат матча, Алиев заявил, что "командой номер один" в Украине является "Шахтер".

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"Матч будет очень интересный. Накал будет очень хороший. Тем более, что играют в Киеве. Хочу надеяться, что придет порядка 40-50 тысяч зрителей. Но предпочтение отдам "Шахтеру". Все-таки "горняки" показывают неплохую игру и ставят большие цели. У "Динамо" тоже большие цели, но в Кубке дальше прошел "Шахтер". И в Киеве они тоже будут доказывать, что они команда номер один в нашей стране", - отметил экс-футболист.

Алиев считает, что по итогам этой встречи "Шахтер" снимет все вопросы о чемпионстве:

"Думаю, что чемпионами "Шахтер" станет именно в этой игре. Не в обиду команде "Динамо" и ее болельщикам, но предпочтение отдам "горнякам" - "Шахтер" выиграет в один мяч".

Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" оригинально пригласило болельщиков на игру с "Шахтером".