Арсенал не оставил шансов Наполи, Челси пропустил три мяча от Славии в битве за полуфинал Лиги Европы

"Айнтрахт" прошел "Бенфику", а "Валенсия" в испанском дерби была сильнее "Вильярреала".

В четверг состоялись четыре ответных поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. По их итогам в полуфинал Лиги Европы прошли четыре клуба - ""Челси", "Арсенал", "Валенсия" и "Айнтрахт".

Центральное противостояние состоялось в Неаполе, где "Наполи" стремился отыграться в дуэли с "Арсеналом" после поражения недельной давности (0:2). Лондонские "Канониры" ответили уверенной игрой и во втором поединке, не оставив шансов команде Карло Анчелотти. Гол Ляказетта на 36-й минуте фактически решил все вопросы в соперничестве двух команд - дальше идет "Арсенал".

Лига Европы

1/4 финала. Вторые матчи

"Айнтрахт" - "Бенфика" - 2:0 (первый матч - 2:4)

"Челси" - "Славия" - 4:3 (первый матч - 1:0)

"Валенсия" - "Вильярреал" - 2:0 (первый матч - 3:1)

"Наполи" - "Арсенал" - 0:1 (первый матч - 0:2)