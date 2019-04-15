Целующиеся Месси и Роналду изображены на обложке свежего номера France Football
19:52, 15 апреля 2019Футбол
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Известное французское издание решило выйти с провокационной обложкой.
Лионель Месси и Криштиану Роналду стали героями свежего номера France Football / MisterChip
Известное французское издание France Football на своём официальном сайте анонсировало выход свежего номера журнала.
На обложке изображены целующиеся Лионель Месси и Криштиану Роналду. Их "вечному" противостоянию и посвящен еженедельник.
France Football
Месси и Роналду на протяжении 10 лет начиная с 2008 года завоёвывали «Золотой мяч», самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. У обоих игроков в настоящий момент по пять призов. В прошлом году полузащитник "Реала" Лука Модрич прервал 10-летнюю гегемонию двух форвардов.
Напомним, недавно УНИАН сообщал, что Месси догнал Роналду по забитым мячам в топ-лигах Европы.
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