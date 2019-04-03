Месси догнал Роналду по забитым мячам в топ-лигах Европы

У обоих форвардов по 414 мячей в ведущих пяти чемпионатах Старого Света.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который забил гол в матче 30-го тура примеры с «Вильярреалом» (4:4), догнал своего вечного конкурента Криштиану Роналду по количеству голов в пяти ведущих чемпионатах Европы. Об этом сообщает твиттер Mister Chip. Читайте такжеБарселона в феерическом матче чемпионата Испании вырвала ничью со счетом 4:4 31-летний Лионель Месси забил свой 414-й мяч в чемпионате Испании. 34-летний Роналду забил 311 голов в Испании за «Реал», 84 – в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» и 19 – в серии А за «Ювентус». Как сообщал УНИАН, Месси признан самым высокооплачиваемым игроком мира, опередив Роналду.

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