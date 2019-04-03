Месси догнал Роналду по забитым мячам в топ-лигах Европы
10:33, 03 апреля 2019Футбол
95 0
У обоих форвардов по 414 мячей в ведущих пяти чемпионатах Старого Света.
Лионель Месси и Криштиану Роналду сравнялись по забитым мячам в топ-лигах Европы / MisterChip
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который забил гол в матче 30-го тура примеры с «Вильярреалом» (4:4), догнал своего вечного конкурента Криштиану Роналду по количеству голов в пяти ведущих чемпионатах Европы.
Об этом сообщает твиттер Mister Chip.
Читайте такжеБарселона в феерическом матче чемпионата Испании вырвала ничью со счетом 4:4
31-летний Лионель Месси забил свой 414-й мяч в чемпионате Испании.
34-летний Роналду забил 311 голов в Испании за «Реал», 84 – в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» и 19 – в серии А за «Ювентус».
Как сообщал УНИАН, Месси признан самым высокооплачиваемым игроком мира, опередив Роналду.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter