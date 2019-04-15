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Футболиста Динамо в третий раз подряд признали игроком тура в УПЛ

13:13, 15 апреля 2019
Футбол
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Цыганков в третий раз подряд признан лучшим игроком тура УПЛ / фото: worldcup.com.ua

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В 24-м туре гол Цыганкова принес "Динамо" минимальную победу в выездном матче против "Мариуполя".

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По итогам голосования экспертов Премьер-лиги лидер "Динамо" набрал восемь баллов и опередил полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко (три балла).

Отметим, что Цыганков был признан лучшим игроком тура чемпионата Украины в третий раз подряд.

Виктор Цыганков - лучший игрок 24-го тура УПЛ / upl.ua

В состав экспертного совета УПЛ входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Артур Валерко.

Как сообщал УНИАН, лучшим игроком марта в УПЛ был признан игрок "Карпат" Марьян Швед.

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Теги: #Динамо#УПЛ#чемпионат Украины#Премьер-лига#Виктор Цыганковпогода в Киеве