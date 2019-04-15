Футболиста Динамо в третий раз подряд признали игроком тура в УПЛ
Капитан "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком по итогам 24-го тура украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В 24-м туре гол Цыганкова принес "Динамо" минимальную победу в выездном матче против "Мариуполя".
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По итогам голосования экспертов Премьер-лиги лидер "Динамо" набрал восемь баллов и опередил полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко (три балла).
Отметим, что Цыганков был признан лучшим игроком тура чемпионата Украины в третий раз подряд.
В состав экспертного совета УПЛ входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Артур Валерко.
Как сообщал УНИАН, лучшим игроком марта в УПЛ был признан игрок "Карпат" Марьян Швед.