Динамо подписало 27-летнего уругвайца де Пену

Контракт рассчитан до конца сезона-2018/2019 с опцией продления.

Футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с 27-летним уругвайским новичком Карлосом де Пеной.

Как сообщает официальный сайт клуба, в "Динамо" Карлос де Пена будет выступать под 14-м игровым номером.

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Карлос де Пена, который выступает на позиции атакующего полузащитника или форварда, заключил соглашение с «Динамо», будучи в статусе свободного агента. Контракт рассчитан до конца сезона-2018/2019 с опцией продления.

Де Пена – воспитанник футбольной школы уругвайского клуба «Насьональ». Дебютировал в основной команде 20 февраля 2013 года. 1 сентября 2015-го де Пена подписал 3-летний контракт с клубом английского второго дивизиона «Мидлсбро». 31 января 2017 года на правах аренды до конца сезона уругваец перешёл в «Овьедо», представляющий второй испанский дивизион. 19 июля 2017 года контракт де Пены с «Мидлсбро» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В 2018 году Карлос снова выступал за «Насьональ», по окончании сезона стал свободным агентом.