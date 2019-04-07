Клуб первой лиги Ингулец обыграл Карпаты и вышел в полуфинал Кубка Украины

Победитель дуэли определился в серии пенальти.

В рамках 1/4 финала Кубка Украины клуб первой лиги "Ингулец" (пгт. Петрово) в Александрии принимал "Карпаты". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Команды при небольшом количестве зрителей первый тайм провели без забитых мячей, а во второй половине сумели забить по одному голу.

Артем Щедрый вывел "Ингулец" вперед, после чего "Карпаты" сравняли счет лишь на седьмой компенсированной минуте игры благодаря точному удару Марьяна Шведа.

В серии пенальти у "Карпат" промахнулся Карим Йода, а вот у "Ингульца" все футболисты били точно. 5:4 - и клуб из Петрово сенсационно вышел в полуфинал Кубка Украины!