Клуб первой лиги Ингулец обыграл Карпаты и вышел в полуфинал Кубка Украины
16:59, 07 апреля 2019Футбол
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Победитель дуэли определился в серии пенальти.
"Ингулец" вышел в полуфинал Кубка Украины! / facebook.com/fcingulets
В рамках 1/4 финала Кубка Украины клуб первой лиги "Ингулец" (пгт. Петрово) в Александрии принимал "Карпаты". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Команды при небольшом количестве зрителей первый тайм провели без забитых мячей, а во второй половине сумели забить по одному голу.
Артем Щедрый вывел "Ингулец" вперед, после чего "Карпаты" сравняли счет лишь на седьмой компенсированной минуте игры благодаря точному удару Марьяна Шведа.
В серии пенальти у "Карпат" промахнулся Карим Йода, а вот у "Ингульца" все футболисты били точно. 5:4 - и клуб из Петрово сенсационно вышел в полуфинал Кубка Украины!
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