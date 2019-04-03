В Запорожье столичные делки хотели устроить договорняк с участием местного футбольного клуба

Спортсменам предлагали $5 тысяч за проигрыш в футбольном матче.

В Запорожье сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержали двух жителей Киева, которые пытались подкупить игроков одного из футбольных клубов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЗЭ НПУ.

В ходе следствия было установлено, что двое жителей Киева под видом брокеров со спортивных соревнований предложили тренеру и игрокам одного из футбольных клубов 5 тыс долл. неправомерной выгоды.

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За указанную сумму взятки футболисты должны были обеспечить проигрыш своей команды во время матча, который состоялся в Запорожье вчера, 2 апреля. Граждане сделали ставку на победу одной из команд, поэтому проигрыш соперника обогатил бы последних на значительную сумму.

В понедельник, 1 апреля, во время передачи очередного «транша» в 20 тыс. грн фигуранты были задержаны работниками полиции и прокуратуры. Еще 55 тыс. грн гривен правонарушители должны были перечислить на банковскую карточку одного из футболистов ФК сразу после передачи наличных. Остальные - после проведения футбольного матча.

Открыто Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.