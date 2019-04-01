В РФ вновь заговорили о создании объединенного футбольного чемпионата Украины и России

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев заявил о том, что итоги выборов президента Украины могут поспособствовать матчам между российскими и украинскими командами.

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев заявил о том, что итоги выборов президента Украины могут поспособствовать матчам между российскими и украинскими командами.

«Могут ли выборы в Украине привести к тому, что в какой-то момент российские и украинские команды перестанут разводить при жеребьевках? Возможно. Есть надежда, что после выборов этот момент приблизится. Два братских народа должны жить в мире, как это было всегда. Наши команды должны ездить друг к другу.

В 2013 году обсуждалось создание совместного чемпионата – идеальный вариант был бы. Ничего невозможного нет. Все зависит от политической стабильности. Ну и конъектуры тоже», – сказал Газзаев, которого цитирует "Чемпионат".

Стоит отметить, что известный тренер, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев давно продвигает идею объединения чемпионатов Украины и России.