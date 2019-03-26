Сборной Украины могут засчитать технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом

Выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины могут нарушать правила ФИФА.

Сборной Украины по футболу может грозить техническое поражение в матчах с Португалией и Люксембургом из-за новоиспеченного игрока команды Жуниора Мораеса.

Бразилец может не соответствовать требованиям ФИФА к натурализованным спортсменам, предполагает португальское издание Mais Futebol, ссылаясь на то, что игрок не жил в Украине непрерывно в течение 5 лет, сообщает SportArena.

Издание связывалось с португальским судьей CAS Ногейрой да Рошей, который подтвердил, что в этом случае должна применяться Статья 7 устава ФИФА «Получение нового гражданства».

Соответствующая статья гласит:

Любой игрок, получивший новое гражданство и не игравший за национальную команду, имеет возможность выступать за новую сборную только если выполняется одно из следующих условий:

а) Он родился на территории соответствующей ассоциации;

b) Его биологическая мать или биологический отец родились на территории соответствующей ассоциации;

c) Его бабушка или дедушка родились на территории соответствующей ассоциации;

d) Он жил непрерывно минимум пять лет после достижения 18-летия на территории соответствующей ассоциации.

В ноябре 2016 года ФИФА наказала Боливию двумя техническими поражениями в матчах против Перу (2:0) и Чили (0:0) из-за неправильной натурализации защитника Нельсона Кабреры.

Мораес находился в донецком Металлурге в 2011 году, затем провел сезон в софийском ЦСКА. С июля 2012 по февраль 2017 года он выступал в Украине за Металлург и Динамо, после чего отправился в краткосрочную аренду в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь. С лета 2017 Жуниор снова играет в Украине.

Бразилец получил украинское гражданство 18 марта, был вызван в сборную 19 марта, а уже 22 марта вышел на замену в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной – против Люксембурга (2:1).

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 7 июня против Сербии, а 10 июня снова встретится с Люксембургом.