Обнародована заявка сборной Украины на матч с Люксембургом

По сравнению с заявкой на стартовую игру против Португалии, в нашей команде произошло два изменения.

Федерация футбола Украины обнародовала официальную заявку сборной Украины на матч против Люксембурга, который состоится сегодня в рамках 2-го тура квалификации Евро-2020.

В состав заявки попали 23 игрока, сообщает официальный сайт ФФУ.

Это - 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Безус, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Шабанов, 12. Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес, 20. Сергей Болбат, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

По сравнению с заявкой на стартовую игру против Португалии (0:0), в нашей команде произошло два изменения: Артем Кравец и Марлос выбыли из обоймы из-за повреждений, а их места заняли Артем Шабанов и Сергей Болбат.

Официальная заявка сборной Люксембурга на матч против Украины (по номерам): 1. Антони Морис, 2. Максим Шано, 3. Энес Махмутович, 4. Кевин Мальже, 5. Флориан Бонерт, 6. Желсон Родригеш, 7. Ларс Герсон, 8. Кристофер Мартинш Перейра, 9. Даниэль Да Мота, 10. Венсан Тилль, 11. Стефано Бенси, 12. Ральф Шон, 13. Дирк Карлсон, 14. Даниэль Синани, 15. Оливер Тилль, 16. Леандро Беррейро Мартинш, 17. Марио Мутш, 18. Лоран Янс, 19. Матиас Яниш, 20. Дэйв Тюрпель, 21. Алдин Скендерович, 22. Орельен Жоаким, 23. Тим Кипс.

На традиционном предматчевом совещании с участием официальных лиц встречи и представителей команд, которое состоялось в понедельник, помимо прочего, было решено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Хозяева поля выйдут на поединок в красном комплекте.

Также по традиции, в день матча наша национальная команда совершила пешую прогулку по городу. Конечно, этот променад не остался без внимания болельщиков сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, матч Люксембург - Украина начнется сегодня в 21.45 по Киеву.