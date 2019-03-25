Евро-2020, Люксембург - Украина: анонс, прогноз, где смотреть

Команда Андрея Шевченко проведет матч 2-го тура европейской квалификации.

Сегодня в Люксембурге на стадионе "Жозе Бартель" состоится матч 2-го тура отборочной кампании Евро-2020 по футболу между сборными Люксембурга и Украины. Начало - в 21.45 по киевскому времени.

Расклад перед боем

Украинская команда стартовала в европейской квалификации выездным матчем против действующего чемпиона континента Португалии и смогла дать отпор именитому сопернику во главе с мегазвезвездой Криштиану Роналду. Поединок, в котором португальцы хотя и имели заметное территориальное преимущество, завершился нулями на табло - во многом это произошло и благодаря сверхубедительной игре в воротах первого номера нашей команды Андрея Пятова.

В общем, первый уверенный шаг в борьбе за путевку на чемпионат Европы подопечные Андрея Шевченко уже сделали, однако теперь этот успех нужно подтвердить в игре с гораздо более слабым оппонентом - Люксембургом. В отличие от игры в пятницу, где "сине-желтым" простили бы любой результат, на этот раз болельщики не поймут команду, если она не добудет в матче с футбольным "карликом" три очка.

Что характерно, до сегодняшнего дня сборные Украины и Люксембурга встречались друг с другом три раза, и во всех случаях "сине-желтые" выигрывали с одинаковым счетом - 3:0.

Впрочем, легкой прогулки на этот раз может и не случиться. В пятницу сборная Люксембурга преподнесла мини-сенсацию, обыграв дома Литву - 2:1, и, учитывая ничью в Лиссабоне, именно Люксембург стал сенсационным лидером группы В после первого тура! На волне эйфории команда из крошечного государства вполне способна попортить нервы украинской сборной и вновь зацепиться за очки.

На игре Люксембург - Украина будет работать судейская бригада из Финляндии. Главным арбитром встречи назначен Маттиас Гестраниус. На линиях ему будут помогать Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр - Петри Вильянен.

Прогноз букмекеров

Букмекеры называют безоговорочными фаворитами матча Люксембург - Украина подопечных Андрея Шевченко. Авторитетная контора William Hill выигрыш хозяев поля оценивает коэффициентом 9,50, ничью - 4,60, а победу украинцев - 1,35.

Где смотреть

Прямую трансляцию матча Люксембург - Украина, которая начнется в 21.45 по киевскому времени, можно смотреть на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».

Календарь игр сборной Украины

Напомним календарь матчей сборной Украины в отборе Евро-2020. После поединка с Люксембургом "сине-желтые" проведут еще шесть игр - четыре дома и две на выезде.

2 тур. Люксембург - Украина, 25 марта 2019

3 тур. Украина - Сербия, 7 июня 2019

4 тур. Украина - Люксембург, 10 июня 2019

5 тур. Литва - Украина, 7 сентября 2019

6 тур. Украина - Литва, 11 октября 2019

7 тур. Украина - Португалия, 14 октября 2019

8 тур. Сербия - Украина, 17 ноября 2019