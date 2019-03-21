Сборные Нидерландов, Хорватии и Бельгии выиграли стартовые матчи отбора Евро-2020

Команда Хорватии струдом обыграла сборную Азербайджана, а Бельгия была чуть удачливее России.

В Европе состоялись первые 10 матчей 1-го тура группового этапа отборочного турнира Евро-2020, где свои первые победы одержали команды Нидерландов, Хорватии и Бельгии.

Так, команда Нидерландов уверенно обыграла команду Беларуси со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Бельгийцы на протяжении всей игры имели солидное преимущество и обыграли соперника с крупным счетом. Более крупный счет сегодня был зафиксирован только в игре Кипр - Сан-Марино, где хозяева поля выиграли со счетом 5:0.

А вот команда Хорватии неожиданно испытала проблемы в игре с командой Азербайджана, которую выиграла с минимальным преимуществом - 2:1.

А в матче Бельгия - Россия хозяева поля "дожали" соперника только в самой концовке игры, когда разрыв в счете достиг двух мячей и был удален один из основным игроков российской команды Александр Головин.

Евро-2020. 1-й тур.

21 марта.

Кипр - Сан-Марино - 5:0.

Казахстан - Шотландия - 3:0

Бельгия - Россия - 3:1

Словакия - Венгрия - 2:0

Австрия - Польша - 0:1

Хорватия - Азербайджан - 2:1

Северная Исландия - Эстония - 2:0

Нидерланды - Беларусь - 4:0

Израиль - Словения - 1:1

Македония - Латвия - 3:1