Сборные Нидерландов, Хорватии и Бельгии выиграли стартовые матчи отбора Евро-2020
В Европе состоялись первые 10 матчей 1-го тура группового этапа отборочного турнира Евро-2020, где свои первые победы одержали команды Нидерландов, Хорватии и Бельгии.
Так, команда Нидерландов уверенно обыграла команду Беларуси со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Бельгийцы на протяжении всей игры имели солидное преимущество и обыграли соперника с крупным счетом. Более крупный счет сегодня был зафиксирован только в игре Кипр - Сан-Марино, где хозяева поля выиграли со счетом 5:0.
А вот команда Хорватии неожиданно испытала проблемы в игре с командой Азербайджана, которую выиграла с минимальным преимуществом - 2:1.
А в матче Бельгия - Россия хозяева поля "дожали" соперника только в самой концовке игры, когда разрыв в счете достиг двух мячей и был удален один из основным игроков российской команды Александр Головин.
Евро-2020. 1-й тур.
21 марта.
Кипр - Сан-Марино - 5:0.
Казахстан - Шотландия - 3:0
Бельгия - Россия - 3:1
Словакия - Венгрия - 2:0
Австрия - Польша - 0:1
Хорватия - Азербайджан - 2:1
Северная Исландия - Эстония - 2:0
Нидерланды - Беларусь - 4:0
Израиль - Словения - 1:1
Македония - Латвия - 3:1