Новоиспеченный украинец Шахтера Мораес вызван в сборную Украины
10:36, 19 марта 2019Футбол
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Форвард только вчера получил украинское гражданство.
Жуниор Мораес / shakhtar.com
Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес вызван в сборную Украины. Мораес прибудет в расположение сборной уже сегодня утром.
С коллективом Жуниор познакомится на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером форвард примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной, сообщает официальный сайт ФФУ.
Напомним, Жуниор Мораес только вчера получил украинское гражданство.
32-летний форвард с 16-ю голами является лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне. Всего в этом сезоне во всех турнирах он провел 31 матч, забив 21 гол и сделав 9 голевых передач.
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