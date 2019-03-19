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Новоиспеченный украинец Шахтера Мораес вызван в сборную Украины

10:36, 19 марта 2019
Футбол
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Жуниор Мораес / shakhtar.com

С коллективом Жуниор познакомится на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером форвард примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной, сообщает официальный сайт ФФУ.

Напомним, Жуниор Мораес только вчера получил украинское гражданство.

32-летний форвард с 16-ю голами является лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне. Всего в этом сезоне во всех турнирах он провел 31 матч, забив 21 гол и сделав 9 голевых передач.

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Теги: #сборная Украины по футболу#Жуниор Мораес