Новоиспеченный украинец Шахтера Мораес вызван в сборную Украины

Форвард только вчера получил украинское гражданство.

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес вызван в сборную Украины. Мораес прибудет в расположение сборной уже сегодня утром.

С коллективом Жуниор познакомится на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером форвард примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной, сообщает официальный сайт ФФУ.

Напомним, Жуниор Мораес только вчера получил украинское гражданство.

32-летний форвард с 16-ю голами является лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне. Всего в этом сезоне во всех турнирах он провел 31 матч, забив 21 гол и сделав 9 голевых передач.