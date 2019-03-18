Форвард Шахтера Мораес получил украинское гражданство

Экс-бразилец теоретически может дебютировать за сборную Украины уже в марте.

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Жуниор играет в Украине с 2012 года. За это время в составе донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» он провел 186 матчей, забив 92 гола.

32-летний форвард с 16-ю голами является лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне. Всего в этом сезоне во всех турнирах он провел 31 матч, забив 21 гол и отдав 9 голевых передач.

Мораес теперь сможет выступать за сборную Украины. Он может быть довызван в расположение сборной уже на ближайшие матчи квалификации на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Справка о регистрации Жуниора Мораеса гражданином Украины: