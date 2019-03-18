Форвард Шахтера Мораес получил украинское гражданство
13:59, 18 марта 2019Футбол
87 0
Экс-бразилец теоретически может дебютировать за сборную Украины уже в марте.
Жуниор Мораес / Instagram ФК "Шахтер"
Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".
Жуниор играет в Украине с 2012 года. За это время в составе донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» он провел 186 матчей, забив 92 гола.
32-летний форвард с 16-ю голами является лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне. Всего в этом сезоне во всех турнирах он провел 31 матч, забив 21 гол и отдав 9 голевых передач.
Мораес теперь сможет выступать за сборную Украины. Он может быть довызван в расположение сборной уже на ближайшие матчи квалификации на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.
Справка о регистрации Жуниора Мораеса гражданином Украины:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter