Тренер Челси Сарри: хотим не просто выйти в четвертьфинал, а обыграть Динамо в Киеве

Маурицио Сарри назвал состояние газона на НСК "Олимпийский" "катастрофой" для обеих команд.

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри поделился ожиданиями накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против "Динамо", которая состоится в Киеве 14 марта.

По словам итальянского специалиста, "Челси" ожидает очень сложный матч в том случае, если его подопечные подойдут слишком самоуверенными и допустят недооценку "Динамо".

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"Я знаю о возможностях "Динамо", это сильный коллектив, который способен доставить неприятности любому сопернику. Я видел их матчи в нынешнем еврокубковом сезоне, и они показывали очень солидный уровень игры", - отметил Сарри.

"Мы должны быть полностью сосредоточены на достижении результата в четверг и отбросить мысли про следующие поединки в чемпионате Англии (в воскресенье "Челси" ожидает матч с "Эвертоном" в АПЛ. - УНИАН). Наша задача - не просто выйти в четвертьфинал, а обыграть "Динамо" в Киеве.

Почему в Киев не приехал Игуаин? Он подхватил простуду и мы решили его оставить дома, дать возможность выздороветь", - добавил главный тренер "Челси".

Также наставник гостей раскритиковал состояние газона на НСК "Олимпийский".

"Поле в Киеве - это катастрофа, я разочарован. К сожалению, есть большой риск для игроков получить травмы, но мы должны принять эту ситуацию. Состояние газона осложнит жизнь обеим командам", - сказал Маурицио Сарри.

Как сообщал УНИАН, в четверг в Киеве пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Челси". Первая игра в Лондоне завершилась крупной победой английской команды - 3:0.