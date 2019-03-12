Украинская футбольная Премьер-лига объявила тендер на медиа-права на все матчи чемпионата

Заявки принимаются до 5 апреля.

Украинская Премьер-Лига начала тендер на эксплуатацию медиа-прав на все матчи УПЛ сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22.

УПЛ приглашает всех трансляторов, медиа - и телекоммуникационные компании, а также агентства в сфере спортивных прав подавать свои заявки на все или часть медиа-прав УПЛ соответствии с положениями и условиями тендера, сообщается на официальном сайте УПЛ.

Запрос на получение тендерной документации можно сделать навеб-сайте УПЛ по адресу www.upl.ua/tender, заполнив соответствующую форму.

Условия Тендера являются конфиденциальными, и спрашивая УПЛ о предоставлении документации по Тендеру на эксплуатацию Медиа-Прав УПЛ на сезон 2019/20, 2020/21, 2021/22, лицо соглашается на обязательность соответствующих Правил Конфиденциальности.

УПЛ благодарит всех потенциальных партнеров за интерес к этому Тендеру и с нетерпением ожидает плодотворное сотрудничество ради украинского футбола.