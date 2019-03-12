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Украинская футбольная Премьер-лига объявила тендер на медиа-права на все матчи чемпионата

11:31, 12 марта 2019
Футбол
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УПЛ проведет тендер на медиа-правана все матчи лиги трех следующих сезонов / upl.ua

УПЛ приглашает всех трансляторов, медиа - и телекоммуникационные компании, а также агентства в сфере спортивных прав подавать свои заявки на все или часть медиа-прав УПЛ соответствии с положениями и условиями тендера, сообщается на официальном сайте УПЛ.

Запрос на получение тендерной документации можно сделать навеб-сайте УПЛ по адресу www.upl.ua/tender, заполнив соответствующую форму.

Условия Тендера являются конфиденциальными, и спрашивая УПЛ о предоставлении документации по Тендеру на эксплуатацию Медиа-Прав УПЛ на сезон 2019/20, 2020/21, 2021/22, лицо соглашается на обязательность соответствующих Правил Конфиденциальности.

УПЛ благодарит всех потенциальных партнеров за интерес к этому Тендеру и с нетерпением ожидает плодотворное сотрудничество ради украинского футбола.

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Теги: #футбол#УПЛ#тендер#Премьер-лига