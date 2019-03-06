Лига чемпионов, Порту - Рома: анонс, прогноз, где смотреть

В португальском Порту состоится решающий матч за выход в четвертьфинал главного еврокубка.

Сегодня в Порту на стадионе Драгау состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Порту примет итальянскую Рому из Рима.

"Рома" выиграла дома со счетом 2:1 благодаря дублю Дзаньоло, напоминает официальный сайт соревнований.

С другой стороны, "Порту" выиграл на групповом этапе все три домашних матча

Кроме того, в сезоне 2014/15 "Порту" также играл в четвертьфинале ЛЧ и в этом сезоне может повторить свой успех. Для этого португальцам достаточно выиграть со счетом 1:0.

На котировках букмекерских контор Порту выглядит явным фаворитом. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1.88 к 1, в то время как на ничью - 3.70 к 1, а на победу Ромы - 4.24 к 1.

На украинском ТВ матч из Португалии покажет телеканал Футбол 1. Начало игры - в 22.00.