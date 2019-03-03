Арсенал-Киев обыграл Олимпик, добыв первую победу в УПЛ с октября прошлого года

Единственный мяч в игре был забит на 11-й минуте с пенальти.

В Киеве состоялся поединок 20-го тура УПЛ, в котором донецкий «Олимпик» в ранге номинального хозяина поля принимал «Арсенал-Киев». Матч, состоявшийся на арене "Динамо" им. Валерия Лобановского, закончился победой "канониров" со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 11-й минуте, когда игрок "Арсенала-Киев" Вакуленко реализовав пенальти.

Это первая победа «Арсенала-Киева» с 7 октября 2018 года, когда на выезде была обыграна «Ворскла» (2:0).

"Арсенал" набрал 11 очков, однако продолжает оставаться последним в турнирной таблице. "Олимпик" занимает 10-е место из 12-ти команд, имея в активе 19 очков.