Капитан Динамо от имени клуба написал письмо пленным украинским морякам

Сергей Сидорчук подбодрил военных, находящихся в плену в России.

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук написал письмо украинским морякам, находящимся в плену в России.

Узнав о том, что некоторые из моряков - фанаты киевского "Динамо", Сидорчук обратился к ним от имени всей команды. Футболист подбодрил военных и выразил свое уважение, сообщается на странице Druzi Dynamo в Facebook.

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"Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу и сказать, что дома Вас ждет вся наша большая украинская семья. Вы - сила. Вы - пример стойкости духа. Ваше мужество, честь, храбрость, отвага и вера - это то, что останется огромным следом, который даст пример подрастающему поколению. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер. Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из Вас. С большим уважением к Вам вся команда Динамо Киев", - написал Cергей Сидорчук.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики у Керченского пролива захватили два катера и буксир ВМС Украины. 24 военнослужащих Украины оказались в плену. Позже украинских моряков вывезли в Москву, где держат в СИЗО Лефортово.

Ранее сообщалось, что письмо со словами поддержки украинским морякам написал и голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.