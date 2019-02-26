100 матчей Цыганкова в Динамо: опубликована статистика лидера команды

Журналисты сравнили показатели Виктора Цыганкова и его предшественника Андрея Ярмоленко.

Матч 19-го тура УПЛ сезона 2018/2019 против «Зари» стал для вице-капитана «Динамо» Виктора Цыганкова юбилейным, 100-м в составе основной команды клуба во всех турнирах.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

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21-летний полузащитник провел 66 матчей в чемпионате Украины, 5 – в национальном Кубке, 2 – в Суперкубке Украины, 11 – в Лиге чемпионов, 16 – в Лиге Европы.

В этих матчах Виктор забил 33 гола и сделал 30 результативных передач.

Талантливый полузащитник дебютировал в составе первой команды «бело-синих» 14 августа 2016 года в 18-летнем возрасте в выездном матче чемпионата Украины против каменской «Стали», в котором динамовцы победили со счетом 2:1.

Интересно, что Цыганков фактически заменил в основном составе "Динамо" ушедшего летом 2017 года в "Боруссию" Андрея Ярмоленко. Сайт zbirna.com опубликовал интересную статистику, сравнив показатели Ярмоленко и Цыганкова в первых 100 поединках одного и второго футболистов за киевский клуб.

Цыганков забил немного больше Ярмоленко, но самое главное его преимущество - голевые передачи. Тут разница очень существенная, хотя на заре карьеры Ярмоленко украинская Премьер-лига была все же сильнее нынешней, отмечается в материале. Но главное - в "Динамо" снова вырос хороший игрок, который ведет за собой партнеров.

Как сообщал УНИАН, президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о будущем Виктора Цыганкова в столичном клубе.