В Динамо рассказали о будущем Цыганкова в клубе

Виктор может задержаться в Киеве еще на несколько лет.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал возможный переход лидера команды Виктора Цыганкова.

По словам босса "бело-синих", в клубе не собираются надолго задерживать 21-летнего полузащитника. Впрочем, все в трансфере Цыганкова зависит от финансовой стороны. Об этом пишет ТСН.

"Смотрите, по Цыганкову - все на уровне слухов. Звонили одни агенты, другие... Но, чтобы был клуб, который сделал конкретное предложение, такого не было.

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Если бы мы дали сигнал, что готовы его продавать, я думаю, что такое предложение бы к нам поступило. Но, наша позиция четкая. У Вити пятилетний контракт, придет время, если он изъявит желание, его устроит клуб, он естественно будет продан. Никто не собирается ломать ему карьеру.

Мне кажется, еще какое-то время, может год-полтора, он должен поиграть в этой команде, которая становится на ноги. Витя необходим этой команде, в становлении этой команды. Мы, в свою очередь, не будем ему мешать, чтобы в дальнейшем он оказался в каком-то из ведущих чемпионатов, если такое предложение устроит все стороны", - сказал Суркис в комментарии программе Цыганык LIVE.

В этом сезоне на счету Цыганкова 28 матчей во всех турнирах, 11 забитых голов и 8 результативных передач.