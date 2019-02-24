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Лестер уволил главного тренера после разгромного поражения в чемпионате Англии

13:18, 24 февраля 2019
Футбол
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Клод Пюэль / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт «Лестера».

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Пюэль возглавлял «Лестер» с октября 2017 года. Ранее он работал в таких клубах как «Монако», «Лион», «Ницца», «Саутгемптон» и других.

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:4, продлив серию без побед до 7 матчей во всех турнирах.

После 27 туров в АПЛ команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. 

«Лестер» отметил, что ведет поиски нового главного тренера. В ближайших матчах командой будут руководить тренеры Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

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Теги: #английская премьер-лига#Лестер тренер