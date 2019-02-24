Лестер уволил главного тренера после разгромного поражения в чемпионате Англии
13:18, 24 февраля 2019Футбол
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Француз Клод Пюэль возглавлял "Лестер" с октября 2017 года.
Клод Пюэль / REUTERS
Главный тренер английского «Лестера» француз Клод Пюэль уволен с поста наставника клуба.
Об этом сообщает официальный сайт «Лестера».
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Пюэль возглавлял «Лестер» с октября 2017 года. Ранее он работал в таких клубах как «Монако», «Лион», «Ницца», «Саутгемптон» и других.
В 27-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:4, продлив серию без побед до 7 матчей во всех турнирах.
После 27 туров в АПЛ команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
«Лестер» отметил, что ведет поиски нового главного тренера. В ближайших матчах командой будут руководить тренеры Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.
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