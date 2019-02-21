Лига Европы, Динамо - Олимпиакос: анонс, прогноз, где смотреть

В Киеве состоится решающая игра 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский состоится матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором Динамо примет греческий Олимпиакос из Пирей.

Первый матч, который состоялся неделю назад, завершился со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Олимпиакос остался последним представителем Греции в еврокубках. В то же время, гостям НСК Олимпийский сегодня придется очень трудно. Команда выигрывала до последних минут матче в Пирее, но затем результативный удар Беньямина Вербича полностью изменил расклад сил перед ответной игрой.

Сейчас фаворитом в борьбе за выход в 1/8 финала является вице-чемпион Украины. Даже несмотря на то, что чемпионат Украины еще не возобновился и для команды это будет лишь второй официальный матч в нынешнем календарном году.

С другой стороны, в минувшее воскресенье Олимпиакос разгромил АЕК в матче национального чемпионата Греции - 4:1, и в приподнятом настроении приехал на игру в Киев.

На котировках букмекерских контор Динамо является фаворитом игры. На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 2.25 к 1, в то время как на ничью - 3.23 к 1, а на победу греческой команды - 3.37 к 1.

Матч Динамо -Олимпиакос покажет в Украине телеканал Футбол 2.

Начало игры - в 22.00.