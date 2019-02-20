Динамо презентовало испанского новичка Соля

В четверг испанец выйдет на поле НСК "Олимпийский" в игре с "Олимпиакосом".

Киевское «Динамо» официально представило новичка команды - испанского нападающего Франа Соля. Об этом сообщает официальный Youtube-канал "бело-синих".

Приобретение прокомментировал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

"Наша селекционная служба и я очень внимательно следили за игрой Франа Соля. Рад, что этот трансфер состоялся. Могу только сказать: "Добро пожаловать в «Динамо», в динамовскую семью", – сказал Хацкевич.

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Фран Соль заявил на пресс-конференции следующее:

"Хочу поблагодарить президента клуба, главного тренера, которые сделали все возможное, чтобы я находился в «Динамо». С удовольствием принял их предложение. Надеюсь, я своими забитыми голами оправдаю доверие, которое они возлагают на меня. Думаю, вместе с командой мы достигнем тех целей, которые поставлены перед нами".

Следует отметить, что приобретенный этой зимой испанский форвард Фран Соль не забил еще ни одного гола за "Динамо", включая спарринги и первый официальный матч с "Олимпиакосом".

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 февраля, киевляне проведут ответную встречу с "Олимпиакосом" на НСК "Олимпийский".