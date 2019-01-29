Шевченко пока отказывается комментировать переход Ракицкого в Зенит

О дальнейших перспективах Ярослава в сборной Украины главный тренер "сине-желтых" расскажет позднее.

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко отказался комментировать последствия перехода Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в российский "Зенит".

Об этом сообщает Xsport.

Шевченко расскажет о перспективах защитника в национальной сборной во время следующих тренировочных сборов команды.

Ранее один из членов исполкома ФФУ заявил, что вопросом привлечения Ракицкого к играм за сборную Украины будет заниматься исключительно тренерский штаб команды.