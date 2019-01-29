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Шевченко пока отказывается комментировать переход Ракицкого в Зенит

16:44, 29 января 2019
Футбол
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Ярослав Ракицкий провел за сборную Украины 54 матча / Фото - Алексей Клыков

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко  отказался комментировать последствия перехода Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в российский "Зенит".

Об этом сообщает Xsport.

Шевченко расскажет о перспективах защитника в национальной сборной во время следующих тренировочных сборов команды.

Ранее один из членов исполкома ФФУ заявил, что вопросом привлечения Ракицкого к играм за сборную Украины будет заниматься исключительно тренерский штаб команды.

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Теги: #Андрей Шевченко#сборная Украины по футболу#Ярослав Ракицкий