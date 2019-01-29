Член исполкома ФФУ: вопрос привлечения Ракицкого в сборную Украины будет решаться тренерским штабом

Функционер Федерации футбола Украины заявил, что "футбол должен быть вне политики".

Член исполкома ФФУ Сергей Макаров рассказал, как сложится карьера в сборной Украины защитника Ярослава Ракицкого, который перешел из "Шахтера" в российский "Зенит".

«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе.

Читайте также"Страна воюет, а ты в логово агрессора": реакция соцсетей на переход Ракицкого в российский "Зенит"

Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды. Переход в «Зенит» – это выбор самого футболиста. Исполком ФФУ по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики», – сообщил Макаров, которого цитирует российский ТАСС.

Как сообщал УНИАН, 29-летний Ракицкий в понедельник подписал контракт с "Зенитом", соглашение рассчитано на 3,5 года. Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в донецком "Шахтере", в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей.

В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и забил 4 мяча. Также он принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.