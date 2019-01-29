Российский комментатор Уткин: у Ракицкого в Донецке был позолоченный унитаз, в Питере он найдет квартиру по душе

Скандальный футбольный комментатор назвал экс-донетчанина "человеком широкого мировоззрения".

Российский футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал переход экс-защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит".

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"За Ракицким я внимательно следил достаточно давно. Я знаю, что у него остался в доме в Донецке позолоченный унитаз. Поэтому я думаю, что это человек широкого мировоззрения. Наверное, в Петербурге, где настоящий и ложный классицизм проявляется в полной мере, так же как и стиль барокко, он найдет себе квартиру по душе", - сказал Василий Уткин в эфире Youtube-канала "Футбольный инсайдер".

Как сообщал УНИАН, в понедельник ФК "Зенит" сообщил о переходе 29-летнего экс-игрока "Шахтера" Ярослава Ракицкого, который подписал контракт на 3,5 года. Также стала известна реакция соцсетей на этот трансфер.