цей матеріал доступний українською

Российский комментатор Уткин: у Ракицкого в Донецке был позолоченный унитаз, в Питере он найдет квартиру по душе

12:29, 29 января 2019
Футбол
225 0
Ярослав Ракицкий - в &quot;Зените&quot; / ФК &quot;Зенит&quot;

Российский футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал переход экс-защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит". 

Читайте такжеРакицкий "очень счастлив" от перехода в Зенит - первое интервью в новом клубе

"За Ракицким я внимательно следил достаточно давно. Я знаю, что у него остался в доме в Донецке позолоченный унитаз. Поэтому я думаю, что это человек широкого мировоззрения. Наверное, в Петербурге, где настоящий и ложный классицизм проявляется в полной мере, так же как и стиль барокко, он найдет себе квартиру по душе", - сказал Василий Уткин в эфире Youtube-канала "Футбольный инсайдер".    

Как сообщал УНИАН, в понедельник ФК "Зенит" сообщил о переходе 29-летнего экс-игрока "Шахтера" Ярослава Ракицкого, который подписал контракт на 3,5 года. Также стала известна реакция соцсетей на этот трансфер

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Зенит#Ярослав Ракицкий