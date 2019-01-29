"Страна воюет, а ты в логово агрессора": реакция соцсетей на переход Ракицкого в российский "Зенит"

Подобный трансфер в условиях войны с Россией возмутил соцсети. Пользователи соцсетей критикуют решение футболиста.

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий официально стал футболистом «Зенита».

Подобный трансфер в условиях войны с Россией возмутил соцсети. Пользователи соцсетей критикуют решение футболиста.

Так, бывший хавбек сине-бело-голубых Александр Горшков считает, что Ракицкий станет изгоем в украинской сборной.

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"Скажется ли этот переход на дальнейшей карьере в сборной? Мне кажется, что очень возможен сценарий, при котором он станет в сборной изгоем, хотя мне бы этого не хотелось. Спорт должен быть вне политики, но в наше время все возможно", - цитирует Горшкова Sport24.ru.

"Предатель, опозорил днепровский край", "Надеюсь в сборной ноги твоей не будет. Удачи", "Предатель! К оккупанту на заработки поехал", "Больше тебе в сборной не место. Ты был хорошим игроком. Но, ты совершил ошибку", "Крыса поехала развлекать москалей ", "После футболки с надписью Россия, футболку с надписью Украина никогда больше не наденешь", "Это фиаско, братан", "Считаю переход Ракицкого ошибкой. Страна воюет, а ты в логово агрессора", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий сегодня заключил контракт с "Зенитом" на 3,5 года.